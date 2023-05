«Siamo fortunati se finora non c’è stato un incidente nucleare» | l’avvertimento su Zaporizhzhia del capo dell’Aiea | il piano di sicurezza in 5 punti

Leggi su open.online

(Di martedì 30 maggio 2023) «che non si sia ancora verificato un, e dobbiamo tutti fare tutto ciò che è in nostro potere per ridurre al minimo la possibilità che ciò accada». A dirlo è il direttore(Agenzia internazionale per l’energia atomica) Rafael Mariano Grossi al Consiglio diOnu dove ha presentato unin cinqueper prevenire potenziali incidenti nucleari. Il primo punto è che non deve esserci alcun attacco da o contro la centralediin Ucraina, il secondo è di non usare l’impianto come deposito o base per armi pesanti o personale militare, nel terzo avverte di non mettere a rischio l’alimentazione esterna dell’impianto, il quarto quello di proteggere ...