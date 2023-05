"Si è insediata il 12 marzo...". Boccia difende la Schlein ma per lui è un boomerang

'Sforziamoci di fare un'analisi onesta', ha detto il capogruppo al Senato Francesco Boccia , 'la Schlein si èil 12, tutte le alleanze erano chiuse così come le liste. Le ...2023 - 05 - 30 12:30:30 Boccia: alleanze fatte da gruppo dirigente precedente 'Sforziamoci di fare un'analisi onesta: la Schlein si èil 12, tutte le alleanze erano chiuse così come ...Per il partito parla Francesco Boccia, capogruppo dem al Senato: 'Sforziamoci di fare un'analisi onesta: la Schlein si èil 12, tutte le alleanze erano chiuse così come le liste. Le ...

Elezioni, Boccia: «Risultato scontato. Elly Schlein si è trovata alleanze già fatte». Le notizie del giorno L'Espresso

Il capogruppo Pd al Senato prova a salvare la neo segretaria dalla tranvata elettorale, ma ci finisce dentro lui che era responsabile delle amministrative fino all'arrivo di Elly che lo ha promosso al ...Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Sforziamoci di fare un’analisi onesta: Elly Schlein si è insediata il 12 marzo, tutte le alleanze erano chiuse, così come le liste. Le amministrative sono amministrative e ...