Serie B | il ritorno del playout fra Brescia e Cosenza a Massa

(Di martedì 30 maggio 2023) La posta in palio nelfrasarà tanta e decisiva per il futuro delle due squadre. Si ripartirà dall'1-0 per i Lupi calabresi dopo il timbro di Nasti che fa pendere al momento il confronto per i rossoblu. Al Rigamonti sarà battaglia con ildi Gastaldello che tenterà di rimontare il risultato al momento che pende per il. Per quanto si attende ostica, nervosa la partita la Lega di B ha deciso di affidare la direzione di gara a Davide, arbitro dalla grande esperienza nazionale ed internazionale. on il direttore di gara della sezione di Imperia ci saranno gli assistenti Meli e Alassio, il quarto ufficiale di gara La Penna e gli arbitri Var Mazzoleni e Ayroldi.

... dunque, alnella massima competizione già dalla stagione successiva, 2024 - 25. LA NOTA Crotone - Foggia, tutto in 90 minuti, sulla strada che porta verso laB. I playoff diC vivono le gare didei quarti di finale e tra le sfide più interessanti c'è quella dello Scida, con il Crotone chiamato a rimontare la sconfitta patita a Foggia (1 - 0) nel match di ...LaB è pronta ad accogliere, anche se nel caso dell'ex difensore si tratta di un, altri due campioni del Mondo del 2006, due ex Milan che sognano il salto inA, proprio come hanno ...

Nesta e Pirlo, dopo Grosso e Gilardino. E Buffon, che con il Parma si gioca il playoff per andare in Serie A (questa la semifinale di andata contro il Cagliari). Senza dimenticare Pippo Inzaghi, Canna ...La conquista di posto nella semifinale play off di serie C. Questo in palio domani sera a Chiavari (Genova) per il Pescara nella gara di ritorno dei quarti con Virtus Entella.