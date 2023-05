Serie A | la Juventus trova un accordo con la Procura per iniziare il 2023-24 senza sanzioni

(Di martedì 30 maggio 2023)-05-30 14:15:52A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: lA Laha raggiunto uncon laperla prossima stagionequalificanti, assumendosi la sanzione economica che attualmente infligge.. Va ricordato che è un modo diverso da quello noto come ‘Caso Plusvalas’. Dopo mesi di contenziosi e supposizioni una pesante sanzione economica di 718.000 eurolaha raggiunto uncon iltore federale. Il patto limita la perdita di punti alla stagione in corso in cambio la squadra bianconera non presenta ricorso al Tribunale Federale. In questo modo la Juve inizierà la prossima stagione di ...

Gravina però dimentica che la classifica diA nel corso di questa stagione è stata stravolta ... Leggi Anche Non solo: il balletto della giustizia sportiva ha falsato tutto il campionatoIl paradosso è che alla fine lapaga comunque ciò che doveva pagare. La retrocessione inB , di cui tanto si è parlato a sproposito, non è mai stata seriamente in discussione , e " ...... mando un grande saluto ed un affettuoso abbraccio a chi oggi non riesce a darsi pace per unanon retrocessa, nuovamente per un processo farsa, inB. Fatevene una ragione.

Classifica Serie A definitiva: Juve, sarà Europa Ceferin permettendo Tuttosport

L'allenatore del Napoli campione d'Italia ha deciso di prendersi un anno sabbatico: chi come lui ha lasciato la squadra dopo lo scudettoPuniti per le plusvalenze con 10 punti di penalizzazione in Serie A ed estromessi di conseguenza dalla prossima partecipazione alla Champions League. Plusvalenze mai considerate reato per nessun club.