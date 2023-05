Serie A | Giudice Sportivo 37ª giornata | 7 squalificati +2

(Di martedì 30 maggio 2023) Daluna sanzione per la prossima stagione, che siaA o B: lo Spezia dovrà giocare la prima partita utile in casa col settore Distinti chiuso, per cori razzisti verso il tecnico del Torino Juric.sette calciatori più due allenatori.A –TRENTASETTESIMAUna: Nicolas Dominguez (Bologna), Maurizio Sarri (Lazio, allenatore), Giulio Donati (Monza), Kim Min-jae (Napoli), José Mourinho (Roma, allenatore), Tonny Vilhena (Salernitana), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Jaka Bijol, Marvin Zeegelaar (Udinese) DIFFIDATI TRENTASETTESIMANona ammonizione: Mattia Zaccagni (Lazio), Morten Hjulmand (Lecce), Federico ...

SqualificatiA, tutte le decisioni prese dalSportivo dopo la giornata numero 37 di questo campionato IlSportivo ha emanato i verdetti sui giocatori diA squalificati dopo l'ultima ...I due allenatori di Roma e Lazio risultano entrambi nel comunicato ufficiale in cui il...in panchina rispettivamente contro lo Spezia all'Olimpico e l'Empoli al Castellani per la 38ª di...Commenta per primo Di seguito le decisioni delSportivo dopo la penultima giornata diA: AMMENDE A SOCIETA' Ammenda di 10.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco,...

Playoff di Serie A2, III turno: l'omologazione del Giudice Sportivo Federica Lattanzio

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Dopo il finale burrascoso di Lido di Ostia - Active Network, con il direttore di gara che ha espulso anzitempo Gedson per simulazione, condannando di fatto i locali alla sconfitta. Si è pronunciato qu ...