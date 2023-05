Sergio Rico | condizioni stabili | ma ancora sedato La ricostruzione dell’incidente

Le condizioni di, portiere del PSG, sono stabili, ma è ancora sedato. Secondo la ricostruzione avrebbe subito più di un calcio dal cavallo Le condizioni di, portiere del PSG vittima di un ...... il giorno successivo la big band Good Fellas e sabato 3 giugnoCasabianca . Nato nel 2009, ... I Good Fellas sonoRomano (tromba, cori, flicorno, ukulele), Benny "The Cat" Marsala (sax, ...ROMA - Continuano a destare preoccupazione le condizioni di: il portiere del Paris Saint Germain è caduto da cavallo in Spagna qualche giorno fa riportando un trauma cranico ed è trasportato d'urgenza in elicottero in ospedale., infatti, ...

Psg, Sergio Rico ancora grave. Il messaggio toccante della moglie Corriere dello Sport

Messaggio struggente della moglie del portiere del Psg che domenica è caduto da cavallo e ora è in terapia intensiva ...Continuano a destare preoccupazioni le condizioni del portiere dopo la caduta da cavallo. Alba Silva esprime la propria apprensione su Instagram ...