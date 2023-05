Sentenza Juventus | non solo ammenta alla società | puniti anche i dirigenti

Leggi su inter-news

(Di martedì 30 maggio 2023) La richiesta di patteggiamento della, per il filone “Manovra Stipendi” è stata accettata dProcura Federale. I bianconeri dovranno pagare una multa. Nonil club punito,– Laha patteggiato per il processo relativo“Manovra stipendi”. Punita nonlabianconera mache dovranno pagare una multa. Ancora incerto il destino di Andrea Agnelli che, ad oggi, non ha fatto richiesta di patteggiamento. Di seguito la: “ll Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, presieduto da Carlo Sica, dato atto delle proposte di accordo depositate, visto l’art. 127 CGS, le dichiara ...