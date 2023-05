(Di martedì 30 maggio 2023) I carabinieri stanno sentendo in queste oree conoscenti di Giulia Tramontano per capire il contesto in cui la ragazza si è allontanata da casa. La giovane donna non avrebbe mai avuto ...

I carabinieri stanno sentendo in queste ore familiari e conoscenti di Giulia Tramontano per capire il contesto in cui la ragazza si è allontanata da casa. La giovane donna non avrebbe mai avuto ...... la donna che fa l'agente immobiliare è residente da cinque anni nel comune della provincia lombarda con il fidanzato 30enne che si sarebbe rivolto alle forze dell'ordine diper denunciarne la .... Una ragazza di 29 anni, Giulia Tramontano, incinta di sette mesi è scomparsa da sabato da, nel Milanese. Da quel giorno non ha più avuto contatti con la famiglia. La giovane, di ...

Senago (Milano), sparita 29enne incinta al settimo mese: ansia dei familiari TGCOM

Giulia Tramontano, una 29enne incinta di sette mesi, è scomparsa da sabato da Senago, nel Milanese. A lanciare l'allarme è stata la famiglia della ragazza che di professione fa l'agente immobiliare. G ...L'ultimo contatto con la famiglia risale a sabato scorso. Poi di Giulia Tramontano, 29enne che vive a Senago, nel Milanese, si sono perse le tracce. La donna è incinta di 7 mesi. Per questo i familiar ...