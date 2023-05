Senago | giallo su scomparsa Giulia Tramontano | 29enne è incinta di 7 mesi

Leggi su italiasera

(Di martedì 30 maggio 2023) (Adnkronos) – E’sulladiche vive a, nel Milanese. L’ultimo contatto con la famiglia risale a sabato scorso. Po si sono perse le tracce. La giovane èdi 7e i familiari hanno fatto partire un tam tam sui social per chiedere a chiunque l’abbia vista di segnalarlo alle forze dell’ordine. “Non c’è certezza degli abiti con cui si è allontanata – si legge nell’appello diffuso online – ha un tatuaggio sul braccio sinistro. E’ sicuramente in difficoltà in quanto al settimo mese di gravidanza”. Su Facebook la sorella oggi ha diffuso nuove informazioni. “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di una ragazza bionda “forse”. Se la ragazza che vedete non ha il pancione ...