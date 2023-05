Secondo voi l' effetto-Schlein è mai esistito?

... dove il candidato sindaco Marchionna, scelto da, ha vinto. Lì invece com'era la situazione "... Perché "Alturno c'è sempre meno partecipazione, ma dobbiamo lavorare di più per evitarlo". ...chi) basta dire che una cosa non avviene e la cosa finisce là (Là dove e là quando). Questo, una volta. Una volta era così. Non ora. Da quanto Da un po'. Le cose cambiano, la ...... e dire vedi che geni, il padre alla fine dice "vi voglio bene manon siete gente seria" come ... mica perché ci credi anche per un. Ma era interessante l'ottusità con cui era costruita l'...

Una notte di terrore - Storie Italiane 17/05/2023 YouTube

"A Ferrara ho trovato una città accogliente per fare sport e viverci". Queste sono le parole del ‘ferrarese’ d’adozione Ilias Aouani (foto tonda). Atleta 27enne delle Fiamme Azzurre, marocchino natura ...Un’apparizione a sorpresa quella del ministro delle infrastrutture. Accompagnato dal parlamentare forlivese Jacopo Morrone . .