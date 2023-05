Scudetto Napoli | domenica la grande festa | maxi schermo al Plebiscito ma niente stop alle auto

... lasciando ilcosì, con queste parole. Vanno bene per Alessandro Siani (che ne fece un film nel 2006) ma non per giustificare un addio dopo unoche ancora è lì che odora di storia. ...Secondo quanto riferito dal Mattino.it , non ci sarà lo stop alla circolazione di auto e scooter la sera del 4 giugno, a, in occasione della festaal Maradona con la consegna della coppa al club azzurro al termine del match contro la Sampdoria, partita che comincerà alle 18.30. E' stato deciso oggi nel ...Spalletti dice basta e lascia il. Il motivo dell'addio dopo loCon l'accordo appare chiaro che la Juventus rinuncerà a impugnare la decisione sul processo per le plusvalenze, evitando ...

«Ti lascio perché ti amo troppo». No, questa no. Luciano Spalletti non può mandare così all'aria due anni di progetti e un futuro pieno di sogni, lasciando ...Gli azzurri dei Cacau la spuntano ai supplementari in gara-1 del derby di Eboli: 3-2 alla Feldi. Rotondo 4-0 dei Blues di D'Orto a Pescara. Italservice Pesaro salvo: retrocede il 360GG Monastir ...