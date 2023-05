Scoppia bombola di gas | paura a Baronissi

(Di martedì 30 maggio 2023) Attimi di tensione nella giornata di ieri tra i residenti della frazione Sava di, dove – come riporta Salerno Today – èta unadi gas in un garage in via Rocco Sica. L’esplosione è avvenuta intorno alle ore 15:30. Sul posto sono giunti velocemente i sanitari del 118, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. Fortunatamente, non risultano feriti. Segui ZON.IT su Google News.

Durante operazioni di taglio in un'azienda di lavorazione metalli, è esplosa una bombola di gpl e un giovane operaio è rimasto ferito gravemente alle gambe. Il fatto è accaduto in via Bagnara a Orciano di Pesaro. i Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorre l'operaio, leso ...Un uomo di 80 anni è rimasto ferito per lo scoppio della bombola nella sua abitazione, in via Matteo Dominici a Palermo. A soccorrerlo sono stati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 lo hanno trasportato all'ospedale Civico, nel centro grandi ustioni. ...A Palermo esplode una bombola. Grave incidente al civico 4 di via Matteo Dominici, a Palermo, dove una bombola è esplosa all'interno della casa di un anziano di 80 anni. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono ...

