Scontri in Kosovo | Djokovic cerca di giustificarsi ma

17:40 Il ministro degli Esteri Antonio Tajani , a proposito deglinel nord del, ha affermato: "Siamo molto preoccupati per quello che sta accadendo in questa parte dei Balcani dove purtroppo la tensione sta salendo. Io ho parlato sia con Vui ...... tra cui 14 italiani, sono rimasti feriti neglicon i dimostranti serbi. " Sono contro le ... Ilè il nostro cuore e la nostra base, fulcro di eventi storici per il nostro Stato. Mi sento ...Lo scrive in un tweet l'alto rappresentante Ue per gli Affati esteri, Josep Borrell, in merito agliavvenuti nel Nord delche hanno ferito 34 soldati, di cui 14 italiani. "L'Ue esorta ...

In risposta ai recenti disordini avvenuti in Kosovo la Nato ha deciso di schierare le Forze di riserva operativa per i Balcani occidentali che si trovavano pronte al dispiegamento da sette giorni ...Continua la protesta contro i quattro sindaci albanesi: ancora presidi davanti ai municipi. Stanno bene gli undici italiani feriti ...