Scontri in Kosovo | 14 alpini italiani feriti | 3 gravi ' La missione va avanti'

(Di martedì 30 maggio 2023) su Tg. La7.it - Molto di piu' di uno scontro tra manifestanti e forze della Nato. La nuova fiammata di violenza inrischia di far riprecipitare il cuore dei Balcani ...

La nuova fiammata di violenza inrischia di far riprecipitare il cuore dei Balcani nel caos. Sono 41 i militari del contingente internazionale rimasti feriti. E tra i 14 italiani , del nono ...Almeno 25 soldati della forza di pace della NATO, KFOR, sono rimasti feriti lunedì neglicon la popolazione serba nel nord del. I manifestanti stavano cercando di occupare un edificio comunale nella città di Zvean al fine di impedire l'inizio dei lavori nel municipio, in ...Taglio alto: 'con i serbi feriti quattordici militari italiani' - 'Pnrr, Fitto incontra i governatori. È gelo con De Luca'. Centro pagina: 'Prof accoltellata 'Sì allo psicologo nelle ...

Intanto a Zvecan situazione calma, ma Kfor presidia il Municipio. 52 dimostranti serbi e 34 i militari Kfor sono stati feriti ieri.Militari italiani fra i soldati della forza di pace feriti in Kosovo. La premier Meloni: "non tollereremo ulteriori violenze" View on euronews ...