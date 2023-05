Sclerosi multipla | Vacca AISM | “Con la mostra Portraits illustriamo i sintomi invisibili della malattia”

(Di martedì 30 maggio 2023) (Adnkronos) – “Il 30 maggio è la giornata mondiale, la giornata in cui si sensibilizza e anche l’, l’associazione italiana, ha voluto celebrare questa giornata con una. Unache si chiama. Unache grazie a persone con la, che si sono raccontate anche intimamente e insieme all’intelligenza artificiale abbiamo messo in luce” Così FrancescoPresidente della margine dell’inaugurazione...

"Il 30 maggio è la giornata mondiale della, la giornata in cui si sensibilizza e anche l'AISM, l'associazione italiana, ha voluto celebrare questa giornata con una mostra. Una mostra che si chiama portraits. ...Voluta dall'Associazione italiana, è stata inaugurata la mostra 'PortrAIts': l'obiettivo è sensibilizzare gli italiani sulla qualità della vita delle persone con SM e dei loro caregiver. f02/fsc/gtr Condividi questo ...Penso che questo possa essere il futuro per la cura di malattie non solo traumatiche, ma anche di tutte quelle malattie degenerative come lae altre che portano alla perdita ...

Virus della mononucleosi coinvolto nella sclerosi multipla - Salus QUOTIDIANO NAZIONALE

Lei e il suo bastone, inseparabili sui red carpet dal 2019, per rompere lo stigma e aiutare chi soffre di Sclerosi Multipla a sentirsi rappresentata ...Mortini (San Raffaele Milano): 'Un futuro non troppo lontano. Serve formare una nuova generazione di professionisti' ...