Sclerosi multipla | Montecitorio si illumina di rosso

Sono alcuni dei sintomi della, invalidanti ma invisibili, raccontati da chi deve convivere ogni giorno con tanti piccoli disturbi, percepiti da ognuno in maniera diversa. A partire ...Per la prima volta, davanti a tutti, laha gettato la maschera. Grazie all'intelligenza artificiale sono stati svelati i sintomi invisibili della SM. E sono stati messi in mostra, ..." Il prossimo passo - chiarisce il professor Mortini - sarà trattare anche lesioni del midollo spinale determinate da malattie neurodegenerative, come la, nei pazienti che verranno ...

MILANO (ITALPRESS) – Il braccio come un pezzo di ghiaccio. La lingua intrecciata. La testa in fiamme. Le gambe pesanti come macigni. La stanchezza che ti costringe a stare a letto. La vista appannata.In occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, Enrica Marcenaro di Aism racconta il suo rapporto con la malattia ...