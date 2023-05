Sappiamo dov' è in tempo reale | la sfida degli ucraini a Putin

Leggi su iltempo

(Di martedì 30 maggio 2023) La Russia comincia a nutrire preoccupazione per gli attacchi con i droni incassati a Mosca, sui quali Vladimirha dichiarato che “il sistema di difesa aerea funziona, ma che c'è ancora da lavorarci”. Intanto le esplosioni su Kiev e altre città ucraine proseguono senza soluzione di continuità, e in questo contesto di inasprimento della guerra fanno discutere le parole di Andriy Yusov. Il portavoce dell'intelligence militare ucraina, intervistato dal Kyiv Post, ha svelato un retroscena interessante. Cosa? I servizisanno dove si trovano il presidente russo Vladimire il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin e “spesso li monitorano in”. Non si esclude possa far parte di una strategia per incutere timore al nemico, fatto sta che Yusov ha voluto precisare che “a loro interessa ...