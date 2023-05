Sant’Antonio | Volturara aspetta gli emigranti a luglio | clou con il concerto de Le Vibrazioni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Festeggiamenti perpatrono diIrpinia cominceranno il prossimo 13 giugno, in occasione della ricorrenza, ma il top degli spettacoli si avrà, come di consueto nel mese ditra i vicoli del borgo irpino. Il popolo volturarese celebra la Festa dinel mese di, e non a Giugno come di consueto, per attendere i suoi figli, che tornano al paese d’origine per questa sentita festa popolare. Si parte il 13 giugno con la Santa Messa e la benedizione dei pani, poi una serie di celebrazioni religiose dal 21 al 29giorno in cui iniziano anche i festeggiamenti civili con spari di mortaretti, suono delle campane e banda musicale. Il Comitato Festa locale organizza ogni anno concerti con ...