(Di martedì 30 maggio 2023) "Io credo che ilsia un simbolo del patrimonio culturale della nazionena in tutto il mondo. E quindi, garantire la qualità dei suoi servizi, e in questo caso l' accessibilità, sia una ...

"Io credo che ilsia un simbolo del patrimonio culturale della nazione italiana in tutto il mondo. E quindi, garantire la qualità dei suoi servizi, e in questo caso l' accessibilità, sia una sorta di ..."Da oggi ilè ancora di più patrimonio dell'umanità" ha commentatoche plaude all'obiettivo rendere la cultura sempre più "autenticamente inclusiva". "Sarà ora possibile, per ......e l'Oriente' (fino al 28 agosto 2023) inaugurata dal Ministro della cultura Gennaro. L'... con il sostegno della Regione Campania, dele Intesa Sanpaolo Gallerie d'Italia, e si ...

Sangiuliano: Colosseo accessibile è biglietto da visita Italia Agenzia askanews

Milano, 30 mag. (askanews) - "Io credo che il Colosseo sia un simbolo del patrimonio culturale della nazione italiana in tutto il mondo. E quindi, garantire la qualità dei suoi servizi, e in questo ca ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...