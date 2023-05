Sampdoria | verso accordo cessione e ok aumento capitale

(Di martedì 30 maggio 2023) I blucerchiati potrebbero subire una penalizzazione in Serie B Si sarebbe sbloccata la trattativa tra Massimo Ferrero e Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi per ladella. Il consiglio di amministrazione avrebbe ricevuto semaforo verde per l’dicon l’assenso di Massimo Ferrero. Sarebbe quindi pronta una bozza di. Nonostante sembra non ci siano i tempi tecnici per adempiere al pagamento degli stipendi in scadenza questa sera entro le 23.59 per calciatori e staff tecnico per il primo trimestre, il club eviterebbe il fallimento e potrebbe ripartire dalla Serie B anche se con una penalizzazione nel prossimo campionato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Notizie positive per ladopo l'ennesima giornata convulsa tra l'assemblea degli azionisti a Genova e fitte riunioni a Milano per far quadrare i conti. Alla fine trovata l'intesa tra l'ex presidente Massimo Ferrero ...Ci sarebbe stato un passo in avantila conclusione dell'accordo con il Cda che ha avuto il via libera per l'aumento di capitale. Questo significa che sarebbe pronta una bozza di accordo e ...Si sarebbe sbloccata la trattativa tra Massimo Ferrero e Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi per la cessione della. Il consiglio di amministrazione avrebbe ricevuto semaforo verde per l'aumento di capitale con l'assenso di Massimo Ferrero. Sarebbe quindi pronta una bozza di accordo. Nonostante sembra non ...

Sampdoria verso la cessione: accordo Ferrero-Radrizzani, deciso aumento di capitale Sky Sport

Di Luca Uccello Entro la mezzanotte la Sampdoria dovrà versare 13,5 milioni per gli stipendi federali: Andrea Radrizzani ne ha promesso 5. O sarà penalizzazione… C’è un promessa… Leggi ...Sospiro di sollievo per i tifosi della Sampdoria. Infatti, secondo quanto riferisce gianlucadimarzio.com, Massimo Ferrero ha accettato le condizioni offerte dal duo formato ...