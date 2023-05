Sampdoria | Gestio Capital | “E’ stata una battaglia ma storia e blasone salvi”

(Di martedì 30 maggio 2023) comunicato stampa di Matteo Manfredi, Principal di, e Andrea Radrizzani, Chairman di Aser Groupi, che annuncia la chiusura dell'operazione per l'acquisto della

...diCapital e Andrea Radrizzani, Chairman di Aser Group, esprimono tutta la loro soddisfazione per la chiusura dell'operazione che li ha portati all'acquisizione della Unione Calcio. ...e del loro gruppo intenzionato ad acquisire la, ma La cifra messa sul piatto daCapital e Aser Ventures nell'accordo preliminare è stata ritenuta bassa dalla vecchia proprietà. ...... per tutto il pomeriggio, ha finalmente trovato un suo sviluppo e Massimo Ferrero ha accettato l'offerta presentata daCapital e Aser Ventures. Lo stesso ormai ex patron dellaha ...

Dopo l’ennesima giornata di passione, oggi è finalmente arrivato l’accordo per la cessione -definitiva- della Sampdoria.Condividi questo articolo:Roma, 30 mag. (Adnkronos) – La Sampdoria è salva dopo una vera e propria corsa contro il tempo. Una trattativa lunga ed estenuante che solo nella serata di martedì 30 maggio ...