Sampdoria | Ferrero annuncia cessione club a Radrizzani

GENOVA - Lapassa di mano. Massimoha annunciato di aver ceduto il club a Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi . "Posso confermare: la Samp è di Radrizzani e Manfredi. Non è stata una trattativa: ...Commenta per primo Con una breve nota ufficiale, larende nota la svolta societaria che porta il duo Radrizzani - Manfredi al timone del club al posto di: 'L'U. C.S.p. A. comunica che l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la delega al Consiglio di Amministrazione per l'emissione di un prestito obbligazionario e per un aumento di ...Commenta per primo L'ormai ex presidente dellaMassimoha confermato ai microfoni di Telenord la cessione del club al gruppo di Radrizzani e Manfredi , senza perdere l'occasione di togliersi qualche sassolino dalle scarpe: 'Non è ...

Ferrero conferma la cessione della Sampdoria a Radrizzani: "Questa storia doveva finire" TUTTO mercato WEB

a Ferrero hanno regalato...A me Garrone non ha regalato niente. Tant'è vero che il Baciccia l'ho pagato 20 milioni e ora non ho preso niente. Errori Non da me. Chiarite una cosa: non da me. Sono 18 ...[themoneytizer id=”99064-6] Intervenuto ai microfoni di Telenord, il Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha fatto un importante annuncio, comunicando di aver venduto la Società. Queste le sue ...