Sampdoria | accordo vicino tra Radrizzani e Ferrero

(Di martedì 30 maggio 2023) Le ultime sulla cessione dellada. Tutti i dettagli sul futuro del club blucerchiato Secondo quanto riportato da SampNews24, sarebbe sempre piaciutoil passaggio di proprietà dellada Massimoad Andrea. Il CdA blucerchiato ha ricevuto in serata il via libera a procedere con l’aumento di capitale, che verrà effettuato dal duo-Manfredi tramite Across Fiduciaria. Lainizierà così il prossimo campionato di Serie B con quattro punti di penalizzazione, che potrebbero diventare tre in caso di sentenza favorevole sul ricorso. Una volta completata tale procedura,e Manfredi completeranno l’iter per l’acquisto del club.

Eppure, il campionato non è ancora finito: domenica c'è l'epilogo contro la. Al Maradona ... Eppure, se i due erano d'su questa separazione consensuale ci si chiede perché De ...Lasta attraversando un periodo delicatissimo sia dentro che fuori dal campo. In campo nella ... infatti, ancora non sarebbe stato trovato l'per la cessione del club. Il presidente ...3 Non c'è ancoratra Massimo Ferrero e il duo Radrizzani - Manfredi per l'acquisto della. A Corte Lambruschini sono ore febbrili, i tifosi sotto alla torre sede del club attendono notizie ma la ...

Cessione Sampdoria, da Milano Vidal attende: l'accordo non c'è ancora ClubDoria46.it

Sono giornate fondamentali in casa Sampdoria, con l'ex presidente Ferrero che non ha accettato l'offerta di acquisizione da parte di Manfredi e Radrizzani (leggi qui). Il club blucerchiato… Leggi ...La spesa ammonterebbe a 22 milioni di euro cash La Sampdoria attende novità sul fronte cessione. Manca ancora l’accordo tra Andrea Radrizzani e Massimo Ferrero per l’acquisto del club blucerchiato. In ...