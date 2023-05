Samp | ora è tutto vero | Ferrero ha ceduto a Radrizzani e Manfredi Via libera all'aumento di capitale

Commenta per primo Al termine dell'ennesima estenuante giornata di passione - soprattutto quella dei tifosi, che dal primo pomeriggio si erano dati appuntamento all'esterno della sede di Corte ...... il presidente del collegio sindacale farà gli interessi della". Il collegio sindacale tutela gli interessi del buon governo delle società! Sempre, con professionalità., mi pare opportuno ...Le manovre di rianimazione cardiopolmonare sono proseguite per circa un', alle fine delle quali ...questa giovanissima vita." TAGS bimba gaslini CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente, ...

Samp, ora è tutto vero: Ferrero ha ceduto a Radrizzani e Manfredi ... Calciomercato.com

Per il passaggio di proprietà della Sampdoria sembra essere arrivata la svolta definitiva in positivo. Lo conferma Massimo Ferrero a Telenord: “La società è di Manfredi e Radrizzani, in bocca al lupo.Massimo Ferrero, in una intervista telefonica a Telenord, ha confermato di aver "venduto la Sampdoria". Adesso la Sampdoria "e' di Radrizzani" (ANSA). (ANSA) ...