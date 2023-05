(Di martedì 30 maggio 2023) INAUGURATA OGGI A ROMA E MILANO LA MOSTRA PORTRAITS Un intreccio di nodi che lega la lingua, due gambe avvolte dalle fiamme, una pioggia di aghi che puntellano gli arti. I sintomi invisibili delladiventano immagini concrete del dolore grazie all’Intelligenza artificiale. Oggi, 30 maggio, in occasione della Giornata mondiale della(Associazione italiana) porta a Roma e Milano la mostra PortrAits, un’esposizione di ritratti realizzati con l’AI a partire dalle storie di 10 testimonial. Inaugurata oggi a piazza San Silvestro a Roma e in via Dante a Milano, la mostra sarà visibile fino al 6 giugno, nell’ambito delle attività promosse dain occasione della Settimana di informazione sulla ...

... però, per chi mettere la propria firma Ricerca,, povertà, migranti, educazione, ambiente, ... Andrea Bocelli Foundation, Abio, Agop, Ail,, Centro Cardiologico Monzino, Coopi, Dynamo Camp, ...... in cui l' intelligenza artificiale può essere d'aiuto nel fare cultura e nel farea ... promossa dall'Associazione italiana sclerosi multipla () in occasione della Settimana di informazione ...PortrAIts si inserisce nelle attività promosse daper la Settimana di informazione sulla SM che si terrà dal 29 maggio al 6 giugno : incontri, manifestazioni ed eventi organizzati in tutta ...

Salute. AISM svela lato nascosto sclerosi multipla con l'aiuto dell'AI ... ilMetropolitano.it

Oggi, 30 maggio, in occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, Aism (Associazione italiana sclerosi multipla ... vanno insieme- ha detto la senatrice ed ex ministra della Salute ...Il braccio come un pezzo di ghiaccio. La lingua intrecciata. La testa in fiamme. Le gambe pesanti come macigni. La stanchezza che costringe a stare a letto. È a partire dalle storie di 10 persone con ...