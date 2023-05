Salernitana | Dia si è operato | i tempi di recupero

Nel Napoli spazio anche al giocatore che col suo gol aveva fatto esultare il Maradona contro la, prima cheposticipasse di qualche giorno la Festa Scudetto. I centrocampisti da ...Il campionato di Boulayeè praticamente finito: l'attaccante dellaverrà operato domani a Lione per la pulizia del menisco: la decisione è stata presa per risolvere chirurgicamente il problema emerso nell'...Campionato finito per l'attaccante BoulayeFotografo01 / Ipa - Agency. Net / Fotogramma Il campionato di Boulayeè praticamente finito: l'attaccante dellaverrà operato domani a Lione per la pulizia del menisco: la decisione è stata presa per risolvere chirurgicamente il problema emerso nell'...

Salernitana: Dia si opera, i tempi di recupero Fantacalcio ®

StampaL’U.S. Salernitana 1919 comunica che l’intervento chirurgico di meniscectomia mediale del ginocchio sinistro, a cui si è sottoposto questa mattina Boulaye Dia, presso la clinica “Jean Mermoz” di ...Infortunio Dia - L'attaccante della Salernitana, Boulaye Dia è stato sottoposto ad intervento chirurgico: l'esito dell'operazione e i tempi di recupero ...