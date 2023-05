Sabatini | “De Laurentiis ha già l’accordo con Simeone ma nessuno lo dice”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 30 maggio 2023) Walterparla del nuovo allenatore del Napoli, secondo il dirigente è Diegol’allenatore scelto da Aurelio De. Nelle ultime ore si parla con insistenza di Vincenzo Italiano come futuro allenatore del Napoli. Molti non sono del tutto convinti col nome dell’attuale allenatore della Fiorentina. Secondoperò non deve passare il concetto che sia stato Spalletti a voler andar via da Napoli, anche se è stato proprio il tecnico di Certaldo a dirlo.guarda oltre e fa un nome roboante per il nuovo allenatore del Napoli: “Deè convinto che questo scudetto non è merito di Spalletti. C’è un ego smisurato. Non fate passare che Spalletti se ne vuole andare. Vi dico di più, c’è già l’allenatore per la prossima stagione: Diego ...