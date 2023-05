Russia | attacco con i droni a Mosca | due edifici colpiti – Il video

... sono state finora prese di mira solo molto raramente da attacchi di droni, dall'inizio del conflitto, anche se questo tipo disi e' moltiplicato altrove in. All'inizio di maggio, due ...'Il nemico cambia costantemente le armi per l'- aggiunge il comando militare - dopo il ... Ieriè tornata a bombardare massicciamente varie regioni dell'Ucraina, tra cui la capitale Kiev, ...Definisce inaccettabile e irresponsabile l'ai soldati della KFOR e afferma che non ... ma la Serbia, lae la Cina no. La reazione del governo di Belgrado Il Presidente serbo Aleksandar ...

Attacco con droni a Mosca, colpiti due edifici residenziali, residenti evacuati - Aggiornamento del 30 Maggio delle ore 08:03 - Aggiornamento del 30 Maggio delle ore 08:03 RaiNews

Le immagini pubblicate sui social, di via Profsoyuzna, dove un Uav si è schiantato contro un edificio residenziale. L'attacco di Kiev al mattino, sindaco: "Nessun ferito" ...Terza notte consecutiva di attacchi russi su Kiev, il bilancio è di un morto e tre feriti. Intanto Vladimir Putin ha sancito la fine di un altro trattato di sicurezza ormai da tempo in ...