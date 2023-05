Romano Mattè | il pioniere illuminato che rivoluzionò il calcio in Indonesia

(Di martedì 30 maggio 2023) L a prima cosa che pensò fu: ma è uno scherzo. Appurato che non lo era, cercò di ritrovare nel mare mosso dei ricordi una cartina geografica. E nella sua testa si fece largo una parola:...

L a prima cosa che pensò fu: ma è uno scherzo. Appurato che non lo era, cercò di ritrovare nel mare mosso dei ricordi una cartina geografica. E nella sua testa si fece largo una parola: Indonesia ...... senza dubbio il suo tallone d'Achille, ma può sfruttare al meglio la sua condizione fisica eccellente e il pubblico tutto dalla sua: il tifolo vuole spingere almeno in semifinale come nel ...Insomma, vede Roma e diventa. Un torinese de Roma, che è certo una specie a parte. il pubblico lo percepisce, e gli diventa amico. Lo incalza con i modi di qui, " dottò, datte 'na mossa ", e ...