Roma | Mourinho | ' Finale? Nessuno avrebbe scommesso su di noi'

(Di martedì 30 maggio 2023)- " La storia non fa vincere le partite . Guardi le finali del Real Madrid e pensi che il Real Madrid vinca tutte le finali. Guardi il Siviglia e dici che il Siviglia vince tutte le finali. Ma in ...

A poche ore dal fischio d'inizio della finale di Europa League che la suagiocherà contro il Siviglia , Josénon cancella i dubbi su un futuro lontano dalla capitale. Ma a differenza ...Domani, ovviamente, tiferanno pere la: "In genere tifiamo per le squadre italiane, Juventus a parte chiaramente. Contro il Siviglia sosterremo Mou e i suoi giocatori ...Così Josépresenta ai canali ufficiali dell' Uefa la finale di Europa League tra la suae il Siviglia , sei volte campione nel secondo torneo continentale per club. " La superstizione è ...

Dal nostro inviato BUDAPEST José Mourinho in conferenza stampa, alla vigilia della finale contro il Siviglia. In ballo c'è la Coppa, i soldi della Champions e il… Leggi ...Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini prendono la parola in conferenza stampa prima della finalissima di Europa League ...