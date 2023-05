Roma | Mancini | “Dybala sta bene | spero ci dia una mano”

(Di martedì 30 maggio 2023) Il difensore della, Gianluca, ha parlato alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia. Ecco le sue parole: “Abbiamo preparato la finale a Trigoria perchè siamo a casa, lì abbiamo tutto.staha visto il campo, cammina eci dia una. L’abbiamo preparata come finale. Le finali vanno preparate al meglio, è una gara diversa dalle altre. Il percorso che ci ha portato fin qui è stato lungo, siamo consapevoli di meritarlo. Per 90 o 120 minuti dovrà esserci la, davanti c’è una grande squadra ma siamo stati due giorni e prepararla”. SportFace.

