Roland Garros | Medvedev | “Al pubblico ho detto di stare zitto Contento sia finita | odio la terra nei calzini”

(Di martedì 30 maggio 2023) È arrivato oggi il primo grande colpo di scena al2023. Contro ogni tipo di pronostico, il russo Daniilè stato infatti sconfitto dal brasiliano Thiago Seyboth Wild per 7-6 6-7 2-6 6-3 6-4. Il numero 2 al mondo, che arrivava a questo torneo dopo l’incredibile successo agli Internazionali di Roma di due settimane fa, non è riuscito a mettere in campo il suo talento e ha così dovuto salutare subito lo Slam parigino. “Partita difficile. Non la rivedrò in televisione – ha affermatodopo il ko -. Non credo di aver giocato così male, ma lui (Wild, ndr) ha giocato bene. Se continua così, alla fine dell’anno sarà tra i primi 30. Spero sinceramente che continuerà a giocare così nei prossimo turni, altrimenti resterò deluso”. Il russo ha poi parlato della discussione avuta con il ...

Quattro gli italiani in campo oggi al, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa di Parigi . L'impresa del giorno la firma Andrea Vavassori , che dopo una maratona di 5 ore e 10 minuti batte in cinque ...Per avvicinarci al meglio alla grande esclusiva del 2023 su SuperTennis, durante ile Wimbledon trasmetteremo alcuni grandi match della storia dello US Open. Stasera alle 21.30 ...Inizia nel migliore dei modi ildella numero 1 del mondo Iga Swiatek. La polacca, due volte regina a Parigi nel 2020 in finale su Sofia Kenin e lo scorso anno contro Coco Gauff, ha battuto per 64 60 la spagnola ...

