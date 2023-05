Roland Garros | day 3 | Italia da record con 11 azzurri al secondo turno Vavassori commovente

(Di martedì 30 maggio 2023) Le aspettative erano basse, sia per un torneo di Roma piuttosto deludente (specialmente lato femminile) che per dei sorteggi non troppo fortunati. Il tennisno invece ha risposto presente e ha stabilito un nuovo primato, portando ben 11 giocatorialdel, sette uomini (su 9) e quattro donne (su 6). Dopo l’en plein di domenica e il 2/5 di ieri, quest’oggi sono arrivate altre tre vittorie, una più inaspettata ma allo stesso tempo meritata dell’altra. Ad impreziosire questo risultato, il fatto che 5 di queste 11 vittorie totali siano arrivate contro teste di serie (due addirittura contro top 10). L’si gode dunque questo traguardo storico, ma non si adagia sugli allori né si accontenta: il torneo è infatti ancora lungo e di ...

Il successo di Firenze le ha restituito serenità. Ora Jasmine Paolini vede il campo da tennis di nuovo a colori e la vittoria nel match d'esordio del suo2023 è frutto della fiducia ritrovata dopo un inizio stagione deludente: "Deludente Disastroso direi " ammette sorridendo " , i primi mesi sono stati davvero complicati. C'è stato un ...Lo chiamano Wave, onda, e Andrea Vavassori oggi ha davvero surfato sul mare rosso del. La sua vittoria da qualificato e n. 148 Atp contro il serbo Miomir Kecmanovic, n.37 del mondo e 31esima testa di serie del torneo, in cinque set, rimontando da due set sotto, dopo ...Quattro gli italiani in campo oggi al, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa di Parigi . L'impresa del giorno la firma Andrea Vavassori , che dopo una maratona di 5 ore e 10 minuti batte in cinque ...

Non c'è stato niente da fare oggi per Lucia Bronzetti nel primo turno del Roland Garros 2023. L'azzurra (n.65 del ranking WTA) non è riuscita a compiere l'impresa contro la tunisina Ons Jabeur (testa ...