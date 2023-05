Roland Garros azzurro | rimonta di Vavassori e Zeppieri | avanza Paolini Clamoroso Medvedev

Jasmine Paolini avanza al 2° turno del. L'italiana ha sconfitto la testa di serie numero 30, Sorana Cirstea , al termine di un match molto combattuto vinto dalla toscana in tre set con il punteggio di 7 - 5, 2 - 6, 6 - 2 in ...Jasmine Paolini se la vedrà contro Olga Danilovic nel secondo turno del2023 , secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Bella vittoria all'esordio per la tennista toscana, che dà seguito al trionfo nel 125 di Firenze grazie al quale è ...Arriva la prima, clamorosa, sorpresa, daldurante questa terza giornata che vede concludersi il primo turno del tabellone maschile. La testa di serie numero due del torneo, Daniil Medvedev, è già fuori. Il vincitore del Masters ...

Medvedev, che combini Fuori al primo turno col brasiliano Seyboth Wild La Gazzetta dello Sport

Jasmine Paolini è la quarta azzurra a superare quest'anno il primo turno al Roland Garros, secondo Slam del 2023, in corso sulla terra rossa parigina. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n. (ANSA) ...Clamoroso colpo di scena al Roland Garros 2023. L'attesissimo Daniil Medvedev, numero 2 al mondo e primo nella Race ATP, è stato incredibilmente sconfitto al primo turno dal semi-sconosciuto brasilian ...