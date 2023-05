Roland Garros | Andrea Vavassori | “Una vittoria che mi ripaga di tanti sacrifici | voglio vincere uno Slam in doppio”

Leggi su oasport

(Di martedì 30 maggio 2023) Un risultato chedicontinua a stupire. Dopo aver conquistato per la prima volta l’accesso a un Masters1000, vincendo anche nel primo turno contro l’ex n.1 del mondo Andy Murray, il piemontese si è tolto la soddisfazione di ottenere la primain carriera, nei singoli incontri, a livello, infatti, ha sconfitto al termine di un confronto lunghissimo, durato 5 ore e 10 minuti, il serbo Miomir Kecmanovic (n.37 del mondo) con il punteggio di 5-7 2-6 7-6 (8) 7-6 (3) 7-6 (9), mettendo a segno un numero pazzesco di vincenti e annullando ben cinque match-point. “La mia sensazione ora come ora è quella di felicità pura. E’ stato un match durissimo, non so neanche come abbia fatto a ...