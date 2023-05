Roland Garros 2023 | Zeppieri | “Bublik è sempre imprevedibile | sono soddisfatto della mia prova”

(Di martedì 30 maggio 2023) “Non è facile giocare contro un tennistacome. Devi stare lì concentrato tutto il tempo, senza scoraggiarti troppo quando lui fa ottimi punti, sapendo che potrebbero arrivare prima o poi anche gli errori.stato bravo a stare lì con il servizio, ho annullato diverse palle break nei momenti importanti, credo sia stata una buona prestazione la mia”. Così Giuliocommenta in conferenza stampa l’esordio vincente al, in cinque set ai danni del kazako. Un matchcomplicato da preparare, contro uno dei tennisti più estrosi del circuito: “Ci siamo concentrati sul mio gioco, senza pensare troppo a quello che poteva fare lui e sapendo che mi sarei potuto aspettare di tutto. Nel primo set ha sciolto ...

Il numero 2 del mondo ha infatti salutato subito ilperdendo 76(5) 67(6) 26 63 64 al debutto contro il qualificato brasiliano Thiago Seyboth Wild , lontano da lui 170 posizioni in ...Continua il difficile rapporto di Daniil Medvedev (ATP 2) con il. Uscito al primo turno dal 2017 al 2020, agli ottavi nel 2021 e ai quarti nel 2022, il russo si fatto sorprendere in entrata da Thiago Seyboth Wild (172) con il punteggio di 7 - 6 (7/5) ...Un'italtennis da record in queste prime fasi del: undici sono gli azzurri che hanno infatti conquistato l'accesso al secondo turno. Sette uomini e quattro donne che riescono ad ottenere questo nuovo record, arrivato in alcuni casi ...

Roland Garros 2023, Medvedev ko al primo turno Adnkronos

Dalla vittoria al Foro Italico di Daniil Medvedev alla terra rossa del più recente dei tornei del Slam passa solo un giorno: il 22 maggio è iniziata la veloce corsa degli scattanti raccattapalle del… ...Sembrava che fosse finalmente sbocciata la storia d'amore con la terra battuta, che le frasi sull'odiata superficie avessero ormai lasciato il ...