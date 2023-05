Roland Garros 2023 | Simone Bolelli e Fabio Fognini approdano al secondo turno in doppio!

Leggi su oasport

(Di martedì 30 maggio 2023)si qualificano per i sedicesimi del torneo di doppio maschile deldi tennis: la coppia italiana sconfigge in tre set il duo formato dall’australiano Thanasi Kokkinakis e dal tedesco Jan-Lennard Struff per 7-6 (1) 3-6 6-3 in due ore e mezza di gioco. Alper gli azzurri ci sarà il duo vincente del match tra Granollers/Zeballos, coppia numero 10 del seeding, e Cressy/Mannarino, in campo in serata. Nel primo set i primi tre game terminano ai vantaggi, con la coppia italiana che manca due chance di break nelgioco e poi deve cancellarne una nel terzo. La coppia azzurra vince 7 punti di fila e, con un parziale complessivo di 11-1, scappa sul 4-1 ...