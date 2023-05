Roland Garros 2023 oggi | orari | ordine di gioco 30 maggio | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 30 maggio 2023) Si concludono i match di primo turno nel tabellone maschile e femminile del. Saranno quattro gli azzurri a scendere in campo. Ad aprire ilsul Philippe Chatrier sarà Lucia Bronzetti, fresca vincitrice del torneo di Rabat, ma che se la dovrà vedere con la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero sette, in un esordio davvero complicatissimo. Sempre in campo femminile toccherà anche a Jasmine Paolini, che affronterà la rumena Sorana Cirstea in un’altra sfida dove l’azzurra parte con gli sfavori del pronostico. Sono due anche gli uomini che scenderanno in campo quest’. Giulio Zeppieri se la vedrà con l’estroso kazako Alexander Bublik in un primo turno indecifrabile e nel quale il romano può assolutamente giocarsi le sue chance. Esordio ufficiale nel tabellone principale, ...