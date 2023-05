Roland Garros 2023 | Medvedev eliminato dal numero 172 del mondo

(Di martedì 30 maggio 2023) Il russo, seconda testa di serie, perde con il carneade brasiliano Thiago Seyboth Wild Daniilesce di scena al primo turno del, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il russo,2 dele seconda testa di serie, cede al brasiliano Thiago Seyboth Wild,172 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-7 (6-8), 2-6, 6-3, 6-4 dopo 4 ore e un quarto di gioco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Dopo aver superato i tre turni di qualificazione per il Roland Garros battendo nell'ordine: Titouan Droguet, Filip Misolic e Alejandro Tabilo il tennista torinese ha raggiunto per la prima volta ...

Esordio vincente al Roland Garros per Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri. I due azzurri, entrambi provenienti dalle qualificazioni, hanno superato - al quinto set - rispettivamente il serbo Miomir Kek ...