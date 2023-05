Roland Garros 2023 | Medvedev eliminato dal numero 172 del mondo

(Di martedì 30 maggio 2023) Parigi, 30 mag. – (Adnkronos) – Daniilesce di scena al primo turno del, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il russo,2 dele seconda testa di serie, cede al brasiliano Thiago Seyboth Wild,172 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-7 (6-8), 2-6, 6-3, 6-4 dopo 4 ore e un quarto di gioco. Andrea Vavassori salva 5 match point (4 nel terzo set e 1 nel quinto set) e avanza al secondo turno. L’azzurro,148 dele proveniente dalle qualificazioni, supera in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic37 del ranking Atp e 31 e del ...

Il tennis, a volte, sa essere uno sport estremamente beffardo. C'è da scommettere che mai come quest'anno Daniil Medvedev nutrisse delle ambizioni per il, dopo il successo a Roma che gli ha fatto capire di poter essere molto competitivo anche sulla tanto odiata terra battuta. Invece, eccolo scivolare al primo turno a Parigi, battuto per ...Il russo, seconda testa di serie, perde con il carneade brasiliano Thiago Seyboth Wild Parigi, 30 mag. - Daniil Medvedev esce di scena al primo turno del2023, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il russo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, ...Quattro gli italiani in campo oggi al, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa di Parigi . L'impresa del giorno la firma Andrea Vavassori , che dopo una maratona di 5 ore e 10 minuti batte in cinque ...

Roland Garros 2023, i risultati di oggi: imprese Vavassori e Zeppieri, Medvedev battuto dal n.172 Atp Corriere della Sera

Esordio vincente per Jasmine Paolini al Roland Garros 2023. L’azzurra (n.53 del ranking) ha battuto la rumena Sorana Cirstea (n.30 del seeding) per 7-5 2-6 6-2 in due ore e 14 minuti di gioco e ha con ...Esordio vincente per Jasmine Paolini al Roland Garros 2023. L’azzurra (n.53 del ranking) ha battuto la rumena Sorana Cirstea (n.30 del seeding) per 7-5 2-6 6-2 in due ore e 14 minuti di gioco e ha con ...