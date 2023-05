Roland Garros 2023 | Medvedev eliminato dal numero 172 del mondo

(Di martedì 30 maggio 2023) Parigi, 30 mag. - (Adnkronos) - Daniilesce di scena al primo turno del, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il russo,2 dele seconda testa di serie, cede al brasiliano Thiago Seyboth Wild,172 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-7 (6-8), 2-6, 6-3, 6-4 dopo 4 ore e un quarto di gioco. Andrea Vavassori salva 5 match point (4 nel terzo set e 1 nel quinto set) e avanza al secondo turno. L'azzurro,148 dele proveniente dalle qualificazioni, supera in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic37 del ranking Atp e 31 e del ...

Esordio vincente alper Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri. I due azzurri, entrambi provenienti dalle qualificazioni, hanno superato - al quinto set - rispettivamente il serbo Miomir Kekmanovic e il kazako ...All'orizzonte c'è ora Daniel Altmaier , che sarà il secondo avversario del numero 1 d'Italia in questo. Si giocherà giovedì 1° giugno e speriamo solo che i suoi supporter più sfegatati ...Roma, 30 mag. Vavassori e Zeppieri, doppia impresa azzurra al. Andrea Vavassori risale da due set a zero, vince tre tie - break di fila e alla fine elimina Miomir Kecmanovic, numero 37 del mondo, 57 26 76(8) 76(3) 76(9) dopo cinque ore e 10 minuti. ...

