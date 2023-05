Roland Garros 2023 | Lucia Bronzetti | “L’esperienza di oggi la ricorderò per sempre | non mi pongo limiti per il futuro”

(Di martedì 30 maggio 2023) Non c’è stato niente da farepernel primo turno del. L’azzurra (n.65 del ranking WTA) non è riuscita a compiere l’impresa contro la tunisina Ons Jabeur (testa di serie n.7) e si è arresa per 6-1 6-4 dopo un’ora e 11 minuti di gioco. Al termine della sfida, la classe 1998 ha risposto ad alcune domande davanti ai microfoni di Eurosport. L’azzurra ha esordito parlando della sua avversaria: “Lei è una giocatrice un po’ atipica, che gioca benissimo le palle corte, in back, ha una buonissima mano quindi sicuramente non è la tipa di giocatrice che preferisco, in più è tra le prime 10 del mondo quindi già dura in partenza. Forse potevo fare qualcosina in più però va bene così. Sono stata sfortunata nel sorteggio e speriamo che l’anno prossimo possa ...

Lo chiamano Wave, onda, e Andrea Vavassori oggi ha davvero surfato sul mare rosso del. La sua vittoria da qualificato e n. 148 Atp contro il serbo Miomir Kecmanovic, n.37 del mondo e 31esima testa di serie del torneo, in cinque set, rimontando da due set sotto, dopo ...Quattro gli italiani in campo oggi al, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa di Parigi . L'impresa del giorno la firma Andrea Vavassori , che dopo una maratona di 5 ore e 10 minuti batte in cinque ...Daniil Medvedev esce di scena al primo turno del2023, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il russo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, ...

