Roland Garros 2023 | l’Italia chiamò! Ben 7 azzurri qualificati al 2° turno!

(Di martedì 30 maggio 2023) È stato un primo turno glorioso permaschile al. Dei nove tennistiche sono scesi in campo, ben sette hanno infatti vinto il loro match d’esordio (Flavio Cobolli e Marco Cecchinato gli unici due sconfitti rispettivamente contro lo spagnolo Carlos Alcaraz e il francese Luca van Assche) e hanno dunque strappato il pass per il prossimo turno. Per il Bel Paese si tratta di un risultato storico, ma non di un record assoluto, visto che già nel 1947, 1955 e 2021 erano arrivati al secondo turno sette atleti. Il tutto è iniziato domenica con i successi di Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. Il carrarino è entrato in campo molto concentrato e senza grossi problemi ha battuto lo svedese Mikael Ymer per 7-5 6-2 6-4, mentre il torinese e il ...