Roland Garros 2023 | Jasmine Paolini | “Sono contenta per la vittoria | finalmente inizio a sentirmi meglio in campo”

(Di martedì 30 maggio 2023) Esordio vincente peral. L’azzurra (n.53 del ranking) ha battuto la rumena Sorana Cirstea (n.30 del seeding) per 7-5 2-6 6-2 in due ore e 14 minuti di gioco e ha conquistato il pass per il secondo turno dello Slam di Parigi (Francia). “della partita che ho giocato oggi, non era facile – ha affermato la classe 1996 a fine partita (fonte: Vanni Gibertini, Ubitennis) -. Lei ha un gran bel tennis e può essere sempre pericolosa da ogni punto del, ma ioriuscita a spingere e a difendermi bene”. Al prossimo turno l’italiana affronterà la serba Olga Danilovic, giocatrice contro la quale la nativa di Castelnuovo di Garfagnana ha perso nell’unico precedente (per 6-7 6-1 6-4 nel primo ...

Quattro gli italiani in campo oggi al, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa di Parigi . L'impresa del giorno la firma Andrea Vavassori , che dopo una maratona di 5 ore e 10 minuti batte in cinque ...Carlos Alcaraz Non poteva capitare avversario peggiore all'esordio per Flavio Cobolli , che ha perso nettamente da Carlos Alcaraz nel suo primo turno al2023 . Il giovane tennista azzurro, alla sua primissima apparizione nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam, è riuscito a dare battaglia solamente nel terzo set - finito ...Il russo, seconda testa di serie, perde con il carneade brasiliano Thiago Seyboth Wild (Afp) Daniil Medvedev esce di scena al primo turno del2023 , seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il russo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, ...

Roland Garros 2023, i risultati di oggi: imprese Vavassori e Zeppieri, Medvedev battuto dal n.172 Atp Corriere della Sera

Il tennis, a volte, sa essere uno sport estremamente beffardo. C’è da scommettere che mai come quest’anno Daniil Medvedev nutrisse delle ...Esordio vincente per Jasmine Paolini al Roland Garros 2023. L’azzurra (n.53 del ranking) ha battuto la rumena Sorana Cirstea (n.30 del seeding) per 7-5 2-6 6-2 in due ore e 14 minuti di gioco e ha con ...