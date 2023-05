Roland Garros 2023 | i Magnifici 7 azzurri al secondo turno! Era accaduto solo tre volte in passato

(Di martedì 30 maggio 2023) È stato un primo turno glorioso per l’Italia maschile al. Dei nove tennistiche sono scesi in campo, ben sette hanno infatti vinto il loro match d’esordio (Flavio Cobolli e Marco Cecchinato gli unici due sconfitti rispettivamente contro lo spagnolo Carlos Alcaraz e il francese Luca van Assche) e hanno dunque strappato il pass per il prossimo turno. Per il Bel Paese si tratta di un risultato storico, ma non di un record assoluto, visto che già nel 1947, 1955 (anno in cui Beppe Merlo raggiunse la semifinale) e 2021 erano arrivati alturno sette atleti. Il tutto è iniziato domenica con i successi di Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. Il carrarino è entrato in campo molto concentrato e senza grossi problemi ha battuto lo svedese ...

Jasmine Paolini, che arrivava dalla vittoria al Challenger di Firenze, al suo esordio alha battuto la rumena Sorana Cirstea (n.32 del ranking) per 7 - 5 2 - 6 6 - 2. "Sono contenta della partita che ho giocato oggi, non era facile ha dichiarato l'italiana Lei ha un gran ...Gaston, dopo aver perso all'esordio alcontro Alex Molcan, ha chiarito la sua posizione in conferenza stampa. Gaston e la multa ricevuta dopo il torneo di Madrid "Voglio innanzitutto ...Il tennista russo Daniil Medvedev è stato eliminato a sorpresa dal brasiliano Thiago Seyboth Wild al primo turno del. Medvedev, testa di serie numero 2, tra i favoriti del secondo Slam del 2023 , è stato sconfitto in cinque set per per 7 - 6(5), 6 - 7(6), 2 - 6, 6 - 3, 6 - 4. Per l'atleta nato a Mosca ...

