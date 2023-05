Roland Garros 2023 | Elisabetta Cocciaretto | “La miglior partita della mia vita Mi sentivo che avrei affrontato Swiatek…”

(Di martedì 30 maggio 2023) Un bel sorriso sul Suzanne Lenglen.si è regalata lache voleva e la ceca Petra Kvitova (testa di serie n.10) è stata sconfitta nel primo turno del. Un grande incontro quello disputato dalla coriacea e simpatica ragazza allenata da Fausto Scolari. Con il punteggio di 6-3 6-4, la tennista azzurra ha ottenuto il primo successo in carriera contro una giocatricetop-10, replicando nello stesso giorno quanto aveva fatto Fabio Fognini contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Indubbiamente, Kvitova non era al topforma, visti i problemi fisici che avevano costellato il suo ultimo periodo, oltre al fatto che la terra rossa non è la sua superficie preferita. Tuttavia,è ...

Stop alla violenza!", ha scritto il campione serbo su una telecamera al termine dell'incontro da lui vinto ieri contro l'americano Alexander Kovacevic nel primo turno al. Colpiti gli ...Lampi di classe e una dedica speciale. La stagione della terra rossa è giunta al suo culmine e ilha aperto le proprie porte già da qualche giorno. In casa Italia, quelli della vecchia guardia hanno fatto vedere di esserci e non c'erano di certo queste attese. Il riferimento è a ...È il giorno del debutto di Lucia Bronzetti al. La verucchiese ci arriva in grandi condizioni di forma dopo il primo successo nel circuito maggiore nel Wta 250 di Rabat. L'avversaria è proibitiva, la tunisina Ons Jabeur, n.7 Wta, una ...

Roland Garros - Tifo contro, Cecchinato perde la testa: la racchetta fa una brutta fine Eurosport IT

Un bel sorriso sul Suzanne Lenglen. Elisabetta Cocciaretto si è regalata la partita che voleva e la ceca Petra Kvitova (testa di serie n.10) è stata sconfitta nel primo turno del Roland Garros 2023. U ...Terza giornata a Parigi, tra gli italiani in campo Vavassori e Zeppieri contro Kecmanovic e Bublik. C’è Ons Jabeur per Lucia Bronzetti e Cirstea per Jasmine Paolini ...