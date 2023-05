Roland Garros 2023 | Bronzetti | “Significativo il titolo a Rabat Oggi ci ho creduto un po’ poco”

(Di martedì 30 maggio 2023) “E’ arrivato il mio primola scorsa settimana dopo un periodo non troppo felice. Ho iniziato la stagione facendo fatica, vincendo poche partite. Aver vinto quelè stato molto. Qui il sorteggio non è stato dei migliori, Jabeur è una giocatrice molto forte”. Lo dice Luciadopo la sconfitta in due set subita dalla tennista tunisina al primo turno del. “Ho fatto quello che potevo, è stata una bell’esperienza giocare sullo Chatrier e speriamo d di essere più fortunate il prossimo anno – aggiunge la ragazza di Rimini -. Le condizioni sono molto diverse trae Parigi, anche per quanto riguarda il tipo di terra battuta. Il vento ...

La calma dei forti, la saggezza dei predestinati, la compostezza di chi sa che il passaggio alnon è solo casuale. Mirra Andreeva si aggira nel media center del, una intervista, poi un'altra nomale amministrazione quando a soli 16 anni hai già dimostrato agli ...Il romano Giulio Zeppieri vince per la prima volta in un tabellone Slam, venendo dalle qualificazioni. Eliminato al quinto kazako: ora sfida a Ruud G. Zeppieri [Q] b. A. Bublik 6 - 0 4 - 6 4 - 6 6 - 3 ...Vavassori e Zeppieri, doppia impresa azzurra al. Andrea Vavassori risale da due set a zero, vince tre tie - break di fila e alla fine elimina Miomir Kecmanovic, numero 37 del mondo, 57 26 76(8) 76(3) 76(9) dopo cinque ore e 10 minuti. ...

Vavassori e Zeppieri! Prima volta al 2° turno di uno Slam dopo due maratone La Gazzetta dello Sport

Il live e la diretta testuale di Zeppieri-Bublik, incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2023 (terra battuta). Il giovane romano per il… Leggi ...Il live e la diretta testuale di Zeppieri-Bublik, incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2023 (terra battuta). Il giovane romano per il… Leggi ...