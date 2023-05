Roland Garros 2023 | avanzano Swiatek | Rybakina | Gauff e Jabeur Eliminate Krejcikova e Azarenka | bene Paolini

(Di martedì 30 maggio 2023) È terminata poco fa la terza giornata di incontri del tabellone femminile del. Sulla terra rossa di Parigi, in Francia, si sono disputati oggi gli ultimi venti match validi per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Vincono agilmente all’esordio Iga, Elenae Ons. La polacca (n.1 al mondo) batte la spagnola Carolina Bucsa per 6-4 6-0, la kazaka (n.4 del seeding) sconfigge la ceca Linda Fruhvirtova per 6-4 6-2 e la tunisina (n.7 del torneo) ha la meglio sull’italiana Lucia Bronzetti con il punteggio di 6-4 6-1. Successo più sudato per la statunitense Cori(testa di serie n.6), che supera in rimonta la spagnola Rebeka Masarova per 3-6 6-1 6-2, mentre viene ...

Inizia nel migliore dei modi ildella numero 1 del mondo Iga Swiatek. La polacca, due volte regina a Parigi nel 2020 in finale su Sofia Kenin e lo scorso anno contro Coco Gauff, ha battuto per 64 60 la spagnola ...PARIGI (FRANCIA) " Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri, entrambi passati attraverso le qualificazioni, superano il primo turno nel tabellone principale del, secondo Slam del 2023, in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Per entrambi gli azzurri, una maratona terminata al quinto set. Per la prima volta promosso nel ...Daniil Medvedev esce di scena al primo turno del2023, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il russo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, ...

Giorgi aprirà la giornata sul centrale, in campo anche Fognini, Sonego, Arnaldi, Errani e Musetti. Nole in serale contro Fucsovics ...È terminata poco fa la terza giornata di incontri del tabellone femminile del Roland Garros 2023. Sulla terra rossa di Parigi, in Francia, si sono disputati oggi gli ultimi venti match validi per il p ...