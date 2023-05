Roland Garros 2023 | Andrea Vavassori compie una rimonta epica e dopo cinque ore batte Kecmanovic

(Di martedì 30 maggio 2023) Un commuoventesi regala la prima vittoria della carriera in un tabellone principale di uno Slam. Il torinese conquista l’accesso al secondo turno delaver battuto inil serbo Miomir, numero 37 del mondo, con il punteggio di 5-7 2-6 7-6 7-6 7-6. Una battaglia infinita di oltreore, un’impresa memorabile per il nativo di Torino, che ha salvato anchematch point.ha chiuso con 15 ace e addirittura 106 colpi vincenti, commettendo anche 73 errori non forzati. Un match incredibile dove l’azzurro ha concesso anche 26 palle break al serbo, annullandone diciotto. Numeri davvero pazzeschi e che rappresentano al meglio un epico scontro. Nel primo set ...

Uno stoico Andrea Vavassori vola al 2° turno del. All'esordio in carriera nel tabellone principale di Parigi dopo aver superato le qualificazioni, il tennista torinese ha vinto una vera e propria maratona sul Campo 8 contro Miomir ...... non ne vuole sapere di gettare la spugna se non dando l'anima sul campo, specie se si tratta di uno scenario a lui particolarmente caro come il, che lo ha visto trionfare nel 2015. L'...Interviste Tennis Elina Svitolina , da grande campionessa ed ex numero 3 del mondo, è tornata da poco nel circuito Wta e sta dimostrando di poter fare subito la differenza. Alla giocatrice ucraina è stata capace di battere in due rapidi set l'italiana Martina Trevisan, avanzando al secondo turno del tabellone principale. In conferenza stampa la tennista ha ...

Roland Garros 2023 - Zeppieri show! Bublik ci prova col lob, lui lo beffa col tweener e dà il cinque a un tifoso Eurosport IT

Un commuovente Andrea Vavassori si regala la prima vittoria della carriera in un tabellone principale di uno Slam. Il torinese conquista l'accesso al secondo turno del Roland Garros dopo aver battuto ...Esordio vincente al Roland Garros per Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri. I due azzurri, entrambi provenienti dalle qualificazioni, hanno superato - al quinto set - rispettivamente il serbo Miomir Kek ...