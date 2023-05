Rocca Imperiale Cosenza | operaio travolto da un masso | morto schiacciato

Un operaio di 39 anni, Giuseppe Spagna, è morto in un incidente sul lavoro a, nell'Alto Ionio cosentino. La vittima é stata travolta e schiacciata da un masso che si è staccato, per cause in corso d'accertamento, da una struttura in calcestruzzo preesistente. L'...L'operaio era sposato, aveva una figlia e risiedeva a Roseto Capo Spulico (Cosenza). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio e i vigili del fuoco, che hanno ...Un operaio di 39 anni, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, è morto in un incidente sul lavoro a, nell'Alto Ionio cosentino., travolto e schiacciato da un masso. Le prime notizie La vittima è stata travolta e schiacciata da un masso staccatosi, per cause in corso d'...

Un operaio di 39 anni, Giuseppe Spagna, è morto in un incidente sul lavoro a Rocca Imperiale, nell'Alto Ionio cosentino. La vittima é stata travolta e schiacciata da un masso che si è staccato, per ca ...